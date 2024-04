Fußballspielbericht

Auch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken pressen die Sachsen brutal aggressiv. Der Sport -Club hat große Probleme damit, sich spielerisch zu befreien, geschweige denn etwas zu kreieren. Immer wieder muss bereits in der eigenen Spielhälfte der Rückpass gewählt werden, um den Druck aufzulösen.Tella kommt über seine rechte Außenbahn erneut in ein Eins-gegen-eins gegen Gosens. Er spielt flach und hart rechts am Nationalspieler vorbei an die Fünferkante.

Unions Schlussmann Rønnow ist rechtzeitig vorgerückt und wirft sich vor Iglesias auf den Ball.Bochum lässt sich von den Gastgebern hinten reindrängen, profitiert diesmal aber von einer etwas zu langen Flanke von Kainz. Riemann steigt am zweiten Pfosten hoch und nimmt den Ball mühelos auf.Auch wenn sich die Gastgeber mehr zutrauen, haben die Bayern weiter alles komplett im Griff. Von dem blutleeren Auftritt der Vorwoche ist hier nichts zu sehe

Fußball Sachsen Sport-Club Bochum Spielbericht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sachsen: Sachsen haben trotz Inflation etwas mehr Geld in der TascheWegen der hohen Teuerung haben viele Menschen in Sachsen im vergangenen Jahr nur wenig von ihrem Lohnanstieg profitiert.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Sachsen-Anhalt: 2023 etwas mehr Zwangsversteigerungen in Sachsen-AnhaltJahrelang nahm die Zahl der Verfahren zur Zwangsversteigerung von Immobilien in Sachsen-Anhalt ab. Der Trend scheint gebremst. Rechtspfleger haben es zunehmend mit Fällen zu tun, hinter denen etwa Erbengemeinschaften stecken.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Sachsen-Anhalt: Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt stabilisieren sichAktuelle Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Sachsen: Hunderte protestieren in Chemnitz gegen Partei Freie SachsenAktuelle Nachrichten aus Sachsen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Sachsen: Großes Interesse an Schwimmkursen in SachsenAlle Grundschüler in Sachsen sollen während des Sportunterrichts Schwimmen lernen. Nach der Corona-Pandemie besteht Aufholbedarf.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Sachsen-Anhalt: Ramadan beginnt für Muslime in Sachsen-AnhaltRund 25.000 Muslime leben in Sachsen-Anhalt. Für sie beginnt der Fastenmonat Ramadan. Nicht für alle Muslime beginnt der Ramadan dabei am selben Tag.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »