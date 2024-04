Fußballspiel zwischen Borussia Dortmund und FC Nürnberg

Noch aus der eigenen Hälfte spielt Mats Hummels einen Diagonalpass Richtung Karim Adeyemi. Dem fehlt ein halber Schritt, doch immerhin erwischt der Angreifer das Ding noch vor der Seitenauslinie.Danach gibt es erst einmal eine Unterbrechung , denn im Gästeblock ist ein Nebeltopf gezündet worden. Schwarzer Rauch schwebt durchs Stadion. Der Referee lässt etwa eine Minute verstreichen, eher er wieder genug Durchblick hat.

Angelo Stiller hetzt hinter dem flinken Karim Adeyemi her, greift mehrfach nach dessen Arm, das geht so über 20, 30 Meter, bis der Pfiff ertönt. Seine dritte Gelbe Karte der Saison hat sich Stiller fraglos verdient.Inzwischen also sind nun such die Borussen im Spiel angekommen. Zielstrebiger aber wirken die Gäste. Jetzt wird Jamie Leweling rechts in die Box geschickt, schlägt dort einen Haken. Sein Linksschuss wird abgeblockt und zur Ecke geklärt. Diese bringt im Anschluss nichts ei

Fußball Borussia Dortmund FC Nürnberg Unterbrechung Nebeltopf

