Fußballspiel endet unentschieden

Die Hausherren mussten Verdacht auf Bänderriss Allerdings hätte wohl auch Ade die Dominanz des Tabellenführer s kaum verhindern können, der teilweise extrem flüssig kombinierte, eine erste Möglichkeit durch Saliou Sané hatten,– die Grätsche von Alex Spitzer kam da um Sekundenbruchteile zu spät. an die Querlatte köpfte , in der 21. Minute musste sich Markus Schöller bei einem Schuss von Meisel lang machen, danach bekamen die Hausherren die Partie etwas besser in den Griff.

, auf der anderen Seite verzog Benjika Caciel nur knapp. Nach dem Seitenwechsel Burghausen mit etwas mehr Zugriff und in der 52. Minute, dessen Versuch aber etwas zu hoch angesetzt war. Nach einer aus der Westkurve hatte der Ex-Burghauser Yannick Scholz etwas Glück, als er Winklbauer in der 65. Minute im vollen Lauf stoppte: Weil Scholz nicht letzter Mann war, beließ es Schiedsrichter Andreas Dinger bei Gelb. Im Schlussdrittel nahm der Druck der Hausherren dann zu: Erst setzte Andrija Bosnjak einen(7

Fußball Unentschieden Hausherren Tabellenführer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rosenheim24 / 🏆 104. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fußballspiel endet unentschiedenDie Hausherren mussten Verdacht auf Bänderriss Allerdings hätte wohl auch Ade die Dominanz des Tabellenführers kaum verhindern können

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Die 10 Frühlings-Highlights, auf die sich die Bielefelder jetzt freuen könnenZwei Flohmärkte mit Kultstatus starten, die Natur sorgt für tolle Fotomomente und Freizeitorte und Draußenlokale öffnen wieder. Unsere Tipps für den Frühling.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„Das Signal“: Ende erklärt – die Wahrheit über die ominöse Ankunft und die ISS-Intrige„Das Signal“ lässt das Netflix-Publikum derzeit in ein galaktisches Familienrätsel abtauchen. Aber wie ist das Ende der deutschen Drama-Thriller-Serie..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Die gleichen Probleme': Wie die Honda-Fahrer die Situation analysierenJoan Mir hätte in Katar fast den 'Japan-Cup' gewonnen - Die Einschätzung der Honda-Fahrer - Wo man steht und in welchen Bereichen die Probleme liegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Scholz wird die Debatte nicht los, die er beenden willDer Streit über die Taurus-Lieferung untergräbt die Autorität des Kanzlers. Die Bundeswehr soll Hilfsgüter über Gaza abwerfen. Und: Kampfkandidatur um das Amt des Nato-Generalsekretärs. Das ist die Lage am Mittwochmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »