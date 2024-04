Fußballer Luke Fleurs in Johannesburg erschossen

Der Fußball er Luke Fleurs vom südafrikanischen Erstligisten Kaizer Chiefs ist in Johannesburg erschossen worden. Der 24 Jährige kam am Mittwochabend 'tragisch ums Leben', als Unbekannte sein Auto stahlen, teilte sein Verein am Donnerstagvormittag auf X mit. 'Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden', hieß es weiter.

'Die Verdächtigen zielten mit einer Schusswaffe auf ihn, holten ihn aus seinem Fahrzeug und schossen ihm dann einmal in den Oberkörper', sagte der Polizeisprecher der Provinz Gauteng, Mavel Masondo, gegenüber lokalen Medien. Einer der Täter sei mit dem Auto geflohen. Fleurs war Junioren-NationalspielerDie südafrikanische Polizei 'wird zu gegebener Zeit weitere Einzelheiten bekannt geben', erklärten die in Johannesburg beheimateten Chiefs. Innenverteidiger Fleurs spielte in mehreren Junioren-Nationalmannschaften Südafrikas und nahm 2021 für sein Land an den Olympischen Spielen in Tokio tei

Fußball Luke Fleurs Johannesburg Erschossen Kaizer Chiefs Junioren-Nationalspieler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Luke Fleurs von den Kaizer Chiefs wurde erschossenDer Fußballer Luke Fleurs vom südafrikanischen Erstligisten Kaizer Chiefs ist in Johannesburg erschossen worden.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Bei Autodiebstahl in Südafrika: 24-jähriger Fußballer Luke Fleurs erschossenSüdafrikas Fußball steht unter Schock: An einer Tankstelle wird der ehemalige Jugendnationalspieler Luke Fleurs mit einer Waffe aus seinem Auto geholt und in den Oberkörper geschossen. Der Präsident des südafrikanischen Fußballverbandes spricht von einer 'herzzerreißenden' Nachricht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

24 Jahre alter Verteidiger: Südafrikanischer Profifußballer Luke Fleurs bei Raubüberfall erschossenLuke Fleurs nahm für Südafrika an den Olympischen Spielen in Tokio teil und spielte für den populärsten Klub des Landes. Am Mittwoch ist er an einer Tankstelle in Johannesburg getötet worden.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Fußball-Profi Luke Fleurs (†24) bei brutalem Überfall in Südafrika erschossen!Der Innenverteidiger der Kaizer Chiefs musste kurz vor seinem Tod noch schlimme Augenblicke erleben!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Südafrikanischer Junioren-Nationalspieler Luke Fleurs (24) erschossenSchlimme Nachrichten aus Südafrika. Luke Fleurs, zuletzt Profi bei Erstligist Kaizer Chiefs, ist am Mittwoch bei einem Raubüberfall erschossen worden.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »