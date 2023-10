Fußball-Kreisliga: Heimsiege für Stuhr und Seckenhausen

Während der TV Stuhr seine gute Form gegen den TSV Holzhausen-Bahrenborstel erneut unter Beweis stellte, stoppte die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ihre Niederlagenserie.Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Bekannt wurde der Club aber durch eine Trikotwerbung, die den DFB verärgerte und jetzt ein Revival erlebt.Die Elf von Rainer Bindemann hat beim ATS Buntentor einen souveränen 6:1-Sieg eingefahren. Damit bleibt der JFV weiterhin an der Spitzengruppe dran. Eine Niederlage musste derweil der SC Weyhe einstecken.Der VSK-Defensivmann Dennis Piatek lieferte gegen den SV Vorwärts Hülsen eine blitzsaubere Partie.

Spielabbruch in der Fußball-KreisligaDer SV Hönisch hatte am Sonntag den SV Wahnebergen zu Gast. Das Spiel der beiden Teams fand jedoch ein vorzeitiges Ende. Warum die Begegnung nicht regulär beendet wurde. Weiterlesen ⮕

Fußball-Kreisliga: TSV Bassen und Rot-Weiß Achim siegen klarSowohl der TSV Bassen als auch der 1. FC Rot-Weiß Achim haben sich in ihren Heimspielen torhungrig präsentiert und deutlich gewonnen. Die Achimer sind nun ... Weiterlesen ⮕

A-Jugendfußball: JFV Weyhe-Stuhr bleibt oben dranDie Elf von Rainer Bindemann hat beim ATS Buntentor einen souveränen 6:1-Sieg eingefahren. Damit bleibt der JFV weiterhin an der Spitzengruppe dran. Eine ... Weiterlesen ⮕

25 Jahre nach Hochwasser in Stuhr: Termin für Schutzvorkehrungen steht25 Jahre nach dem verheerenden Hochwasser in Stuhr kommt wieder Bewegung in die Pläne zu Schutzvorkehrungen. Die Gemeinde nennt auch einen konkreten Termin. Weiterlesen ⮕

Versuchter Diebstahl von Autoreifen in Stuhr-BrinkumMehrere Täter haben versucht, die Räder eines Mercedes abzumontieren und zu stehlen. Der Fahrer des Lastwagens wurde geweckt und die Täter flohen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Weiterlesen ⮕

Angriff auf Schiedsrichter: Kreisliga-C-Spiel in Aachen abgebrochenNach einem Angriff zweier Spieler auf den Schiedsrichter ist ein Kreisliga-C-Spiel in Aachen abgebrochen worden. Die Polizei teilte mit, dass es zu einem Streit über ein Tor kam und der Schiedsrichter zwei Gelbe Karten zeigte. Einer der Spieler griff den Schiedsrichter an und trat auf ihn ein, während der andere ihm ins Gesicht schlug. Der Schiedsrichter flüchtete in die Kabine und das Spiel wurde abgebrochen. Weiterlesen ⮕