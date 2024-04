Fußball-Fans können kein Deutschland-Trikot mit der Nummer 44 kaufen

Wie verrückt ist das denn? Wegen der Ähnlichkeit mit SS-Runen können Fußball-Fans kein Deutschland-Trikot mit der Nummer 44 kaufen. Aber es ist kein Problem, einem Neonazi-Versand aus Thüringen das öffentlich-rechtliche Siegel „Anerkannter Ausbildungsbetrieb 2024" zu verleihen. Unfassbar: Der Onlineshop „Druck18“ ist voll mit Schlagstöcken, Messern, Kleidung oder Fahnen in den Farben schwarz-weiß-rot.

Viele Artikel tragen Codes wie „88“ oder „18“ aus der rechtsextremen Szene, die für „Heil Hitler“ oder „Adolf Hitler“ stehen. Sogar ein Bier mit dem Namen „Reichsbräu“ inklusiv Eisernem Kreuz und Reichsadler auf dem Etikett sowie ein Kochbuch mit dem Titel „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“ finden sich im Angebot. Kein Wunder, denn beim Betreiber handelt es sich um einen der bekanntesten Neonazis Thüringens, der u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung verurteilt wurde: Tommy Frenck(37

