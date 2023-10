Fußball-Bunesliga: Mainz mit glücklichem Punktgewinn in Bochum

Der VfL führte am Freitag (27.10.23) zweimal, Mainz 05 glich beim 2:2 (1:0) zweimal aus. Bochums Keven Schlotterbeck war an drei Toren beteiligt. Beide Teams verharren nach der Punkteteilung weiter im Tabellenkeller. Keven Stöger belohnte die Bochumer für deren engagierte Spielweise (21.) mit dem Führungstreffer. Das offensivschwache Mainz hatte enormen Dusel, als Aymane Barkok im Getümmel Keven Schlotterbeck anschoss, von dessen Schienbein der Ball ins Tor kullerte (59.

Die Umstellung auf eine Viererkette bei den Rheinhessen brachte aber im Prinzip keine Änderung: Bis zum Pausenpfiff zeigte zwar der junge Brajan Gruda einige Dribblings, unterm Strich hatten die Mainzer aber während der ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss abgegeben.

