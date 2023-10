Fußball 2. Bundesliga: Ergebnisse - 11. Spieltag

Weiterlesen:

sportschau »

Fußball Bundesliga: Bochum gegen Mainz - Liveticker - 9. SpieltagLiveticker vom Spiel VfL Bochum gegen 1. FSV Mainz 05 vom 27.10.2023: heute live. Weiterlesen ⮕

| SSV Ulm 1846 Fußball - Hallescher FC : | 13. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel SSV Ulm 1846 Fußball - Hallescher FC Weiterlesen ⮕

Fußball-Bezirksliga: Der 13. Spieltag in der VorschauWährend hinter der Partie des TuS Sudweyhe noch ein Fragezeichen steht, wollen der TSV Weyhe-Lahausen und SC Twistringen Heimsiege einfahren. Vilsen muss ... Weiterlesen ⮕

Bundesliga: Der neunte Spieltag steht bevorDer neunte Spieltag steht an. Am Freitagabend eröffnen Bochum und Mainz, am Samstag feiert Bayern-Keeper Manuel Neuer (37) sein Comeback. Leverkusen und Dortmund sind am Sonntag im Einsatz. Welchem BVB-Star die Bank droht sowie alle weiteren Informationen zum Spieltag erfahren Sie mit BILDplus. Weiterlesen ⮕

UEFA Women's Nations League: Deutschland - Wales live im Ticker - Fußball Ergebnisse, Statistiken & Liveticker zum SpielLiveticker zu den Spielen der UEFA Women's Nations League bei Eurosport: Die komplette Übersicht zu Deutschland - Wales mit Statistiken, Daten und Infos. Weiterlesen ⮕

Bundesliga: Treffen mit Ex-Clubs: 'Ein Jahr Fußball-Leben ist sehr lang'Zuzenhausen (lsw) - Pellegrino Matarazzo und Sebastian Hoeneß kennen das an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) anstehende Baden-Württemberg-Duell bestens. Weiterlesen ⮕