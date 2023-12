FTX schließt globalen Vergleich zwischen Konkursverfahren in den USA und auf den Bahamas

FTX hat einen globalen Vergleich zwischen seinen Konkursverfahren in den USA und auf den Bahamas geschlossen, um gemeinsam die Auszahlungen an die Gläubiger zu maximieren. Die andauernde Saga nach dem dramatischen Zusammenbruch der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX von Sam Bankman-Fried hat mit der Ankündigung eines globalen Vergleichs zwischen FTX Trading Ltd. und FTX Digital Markets Ltd. einen neuen Höhepunkt erreicht.

Der Vergleich zielt darauf ab, die komplexen rechtlichen und finanziellen Probleme zu lösen, die sich aus dem parallelen Konkursverfahren von FTX in den USA und der gerichtlich angeordneten Liquidation auf den Bahamas ergeben. FTX hat bekannt gegeben, dass sie mit den gemeinsamen Insolvenzverwaltern, die die Abwicklung von FTX Digital Markets Ltd. beaufsichtigen, eine globale Vergleichsvereinbarung unterzeichnet hat. Die auf den Bahamas ansässige FTX-Tochtergesellschaft hat nach dem Konkursantrag von FTX Trading Ltd. das Insolvenzverfahren eingeleitet. Der Vergleich muss sowohl vom US-Konkursgericht in Delaware als auch vom Obersten Gerichtshof der Bahamas genehmigt werden





