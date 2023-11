Frust-Cup! So sehr leiden die Hamburg Towers unter den Euro-Klatschen

Als eine „Liga zum Lernen“ bezeichnete Cheftrainer Benka Barloschky den zweithöchsten europäischen Basketball-Wettbewerb bereits mehrfach. Der 35-Jährige will, dass seine Spieler sich von den Top-Teams etwas abschauen und in den Partien selbst weiterentwickeln.Doch nach fünf Spielen und ebenso vielen Niederlagen ist noch kein Lerneffekt zu sehen.

Das Selbstbewusstsein leidet immens unter den Klatschen, wie die lange Pleitenserie bestens demonstrierte. „Wenn du mit 30 Punkten verlierst“, sagte Barloschky noch vor kurzem, „dann macht das was mit dir.“ Auch der Coach war nach dem Badalona-Spiel „frustriert“: „Wir richten aber unseren Blick schon wieder in die Zukunft.“ Die heißt Vechta – der kommende Towers-Gegner am Freitagabend (20 Uhr).

