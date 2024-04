Frühsommerliche Temperaturen erfreuen Berliner Gastronomie

Viele Biergärten haben schon zu Ostern geöffnet, andere stellen jetzt die Stühle raus. Der Blick auf das Wetter lädt ein, am Wochenende Zeit im Biergarten oder auf dem Wasser zu verbringen. Berlin (dpa/bb) - Die frühsommerlichen Temperaturen am Wochenende erfreuen auch die Berlin er Gastronomie . Gutes Wetter mache gute Laune, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomie verbands Berlin (Dehoga), Gerrit Buchhorn.

Viele Gastronomen freuen sich, dass die Außengastronomie wieder losgeht, auch weil sie dann mehr Gäste bewirtschaften können. Einige Bootsverleihe haben schon die Tret- und Ruderboote zu Wasser gelassen. Der Bootsverleih Rent-A-Boat im Treptower Park öffnet an diesem Freitag, der Kajakverleih Ahoi-Ostkreuz in der Rummelsburger Bucht am Samstag. Baden können die Berlinerinnen und Berliner an diesem Wochenende bisher nur in den Seen - die Freibäder öffnen traditionell ab Ende April, wie die Bäderbetriebe mitteilte

Biergarten Gastronomie Berlin Wetter Bootsverleih Baden

