Frühlingszeit ist Kittenzeit im Paderborner Tierheim

Frühlingszeit ist Kitten zeit: Das Paderborn er Tierheim stellt sich darauf ein, in den kommenden Wochen wieder vermehrt neugeborene Kätzchen aufnehmen zu müssen. Eine trächtige Wildkatze ist bereits eingezogen. „Die sollte eigentlich kastriert werden, aber beim Ultraschall wurde festgestellt, dass es dafür schon zu spät ist,“ berichtet Tierheim leiterin Nicole Wittenberg.

Immerhin: Jetzt kommen ihre Kitten nicht in freier Wildbahn sondern im Tierheim zur Welt, wo sie besser versorgt werden können. „Und sie sind dann auch eher an Menschen gewöhnt und zahmer, dann sind die Chancen besser, sie später vermitteln zu können“, sagt Wittenberg. Im April und Mai werden im Tierheim in Schloß Neuhaus besonders viele Kitten abgegeben, einzeln oder ganze Würfe. Oft seien das Rassekatzen, was Wittenberg besonders ärgert: Die würden dann bewusst von Hobbyzüchtern vermehrt, in der Hoffnung, sie teuer weiterverkaufen zu können. Inzwischen allerdings sei der Markt gesättig

Paderborn Tierheim Kitten Wildkatze Schloß Neuhaus Rassekatzen

