Frühjahrsputz: Tipps für schnelles und effizientes Putzen

Die dunkle Jahreszeit hat vor allem für Putzmuffel einen gewaltigen Vorteil: Man sieht Schmutz in der Wohnung nicht so sehr. Doch jetzt im Frühling, wenn die Sonne jedes Staubkorn filmreif ausleuchtet, hat sich ausgemuffelt. Da packt fast jeden der Rappel und der große Frühlingsputz steht an. Wie auch wenig Putzbegeisterte und putz-unerfahrene ihr Heim schnell und ohne Riesenaufwand auf Hochglanz bringen, erfahren Sie hier. Mit Tricks, die professionelle Reinigung skräfte nicht jedem verraten.

Der größte Fehler: Vor lauter Tatendrang einfach wild drauflos putzen. Dann kommen Sie vom Hundertsten ins Tausendste, vergessen doch die Hälfte und müssen ständig quer durchs Haus laufen, um etwas zu holen, wegzubringen, aufzuräumen ... Wer schon vorher mitdenkt, putzt schneller und effiziente

