Frühe Erdbeerernte in Hessen

Frühe Früchte aus dem Folientunnel - auch in Hessen ist die Erdbeerernte gestartet. Die Bedingungen zum Start in die Saison sind gut. Höhere Kosten machen den Erzeugern allerdings zu schaffen.

Münzenberg - Auch in Hessen sind die ersten Erdbeeren der Saison gereift und können gepflückt werden. Möglich macht die frühe Ernte der Anbau in Folientunneln, in denen die Pflanzen vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Der Februar sei relativ mild gewesen, Staunässe gebe es kaum, so dass die Bedingungen zum Saisonstart gut seien, sagte Andreas Klein, 1. Vorsitzender des Hessischen Landesverbands für Erwerbsobstbau, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch auf dem Hof von Maximilian Reuhl in der hessischen Wetterau ist die Ernte angelaufen. Auf einer Fläche von rund 50 Hektar baut Reuhl mit seinem Unternehmen "Wetterauer Früchtchen" Erdbeeren an, die jährliche Erntemenge beläuft sich auf etwas mehr als 500 Tonnen - damit gehört der Hof zu den größeren hessischen Erzeugern von Erdbeeren.

Hessenweit haben im vergangenen Jahr nach Zahlen des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer 154 Betriebe auf knapp 982 Hektar Fläche Erdbeeren angebaut, das waren zwei Betriebe und gut zwölf Prozent weniger Fläche als im Vorjahr. Die Erntemenge schrumpfte um knapp 13 Prozent auf 7186 Tonnen Erdbeeren.

Erdbeeren Ernte Hessen Folientunnel Wetterbedingungen Kosten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hessen: Frühe Kirschblüte im Witzenhäuser Land wegen warmen WettersDie Kirschblüte in Witzenhausen hat in diesem Jahr früher als gewöhnlich begonnen. Wegen des milden Wetters stehen die Bäume in dem nordhessischen Kirschanbaugebiet bereits in voller Blüte.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Exotische Zecken breiten sich in Hessen ausWiesenzecke, Hyalomma und Co.: Exotische Zeckenarten breiten sich in Hessen aus. Die Blutsauger können gefährliche Krankheiten auf Mensch und Tier übertragen. Hundehalter sollten besonders aufpassen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Asiatische Tigermücke breitet sich in Hessen ausAls blinde Passagiere sind kleine Stechmücken aus Südostasien mit dem Klimawandel nach Deutschland gekommen. Auch in Hessen werden sie bekämpft - sie sind für Menschen nicht ungefährlich.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: 'Blitzermarathon' in Hessen: Aktionswoche startet am MontagAutofahrer aufgepasst: Ab Montag wird auf vielen Straßen in Hessen geblitzt. Die Polizei will damit Raser auf Risiken aufmerksam machen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: Hessen erbt Handgranaten und baufällige HäuserManche Erben wollen keine Elternhäuser übernehmen, etwa wenn diese verfallen oder überschuldet sind. Also wird das Land Eigentümer. Was macht es mit Schrottimmobilien?

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hessen: In Hessen gibt es sieben 'Kinderfreundliche Kommunen'Wie steht es um die Rechte von Kindern in Hessen? Um diese Frage dreht sich eine Veranstaltung in Frankfurt. Laut einer Studie ist vor allem in den 'Kinderfreundlichen Kommunen' schon vieles passiert.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »