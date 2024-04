Frühe Auszahlung der Rente im März 2024

Rentner können sich im März 2024 auf eine frühe Auszahlung der Rente freuen. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Der Grund ist einleuchtend., erfolgt nach einer einfachen Termin-Regel. Das Geld wird immer am letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt beziehungsweise auf das Konto überwiesen. Das führt 2024 zu einem echten Kuriosum. Denn wegen des Schaltjahrs bekommen Rentner - die auch in diesem Jahr übrigens- das Geld im kurzen Februar erst am 29.

, im vergleichsweise langen März jedoch bereits am 28. Tag des Monats auf das Konto. Wie kann das sein? Der Grund dafür ist ein einfacher. Am 31. März ist in diesem Jahr Ostersonntag. Die Banken haben an diesem Tag geschlossen, ebenso wie davor am Samstag (30. März) und am Karfreitag (29. März). Damit ist Gründonnerstag, der in Deutschland kein Feiertag ist, der letzte Tag im März, an dem die Banken arbeiten. Also gibt es die gesetzliche Rente an diesem 28. März. So früh gab es die Rente im März übrigens seit 2013 nicht meh

