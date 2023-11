Fritz von Thurn und Taxis spricht über seine Karriere und die aktuelle Sportberichterstattung

Über 50 Jahre lang war Fritz von Thurn und Taxis bei zahlreichen Medienanstalten als Sportreporter aktiv, wobei er 'alles gesehen' hat. Im exklusiven Sky Interview spricht die Reporter-'Legende' über das DFB-Team, die Personalien um Joshua Kimmich, Manuel Neuer & Co. und blickt auf die Heim-EM 2024. skysport.de: Herr von Thurn und Taxis, nach 50 Jahren als Reporter-Ikone haben Sie 2017 Ihre Karriere beendet.

Wie geht es Ihnen und wie sieht ihr Leben heute aus? Fritz von Thurn und Taxis: Mir geht es sehr gut. Ich habe 2017 aufgehört bei Sky, aber als Journalist hört man nie so ganz auf, was auch schön ist. Ich werde in Sendungen eingeladen, coache gelegentlich junge Sportreporter, mache Moderationen und bin hin und wieder im Radio. Kürzlich war ich bei einem Retro-Spiel der DEL auch für Magenta als Co-Kommentator tätig. Früher war Eishockey eine meiner Haupt-Sportarten, als ich Weltmeisterschaften begleiten durfte und jetzt ganz aktuell beschäftige ich mal wieder dami

