Friends-Darsteller Matthew Perry verstorben

Am 28. Oktober verstarb der "Friends"-Darsteller Matthew Perry. Nach Matt LeBlanc und Courteney Cox nimmt nun auch Jennifer Aniston Abschied. Sie waren die wohl berühmtesten"Friends" der TV-Geschichte: Doch auch im echten Leben war der Cast der gleichnamigen Serie gut befreundet. Nach dem(†54), der die Rolle des Chandler Bing verkörperte, nehmen die Hauptdarsteller nun auch öffentlich nach und nach Abschied.

Den Anfang machte Matt LeBlanc (56), der Chandlers besten Freund Joey Tribbiani spielte. Er gedachte seines Kollegen und Freundes auf Instagram. Wenig später zog auch"Oh man, das war ein tiefer Einschnitt", beginnt sie ihren Text."Mich von unserem Matty verabschieden zu müssen, hat eine Welle von Emotionen ausgelöst, wie ich sie noch nie empfunden habe." Sich dem Schmerz so auszusetzen habe auch dazu geführt, dass sie tiefe Dankbarkeit und Freude über die tiefe Liebe empfunden habe, die sie miteinander verband."Er war Teil unserer DNS. Es waren immer wir sech

:

EXPRESS24: Matthew Perry Todesursache: Friends-Star totEs ist nicht nur ein Schock für die Fans der weltweit erfolgreichen Serie „ Friends “: Schauspieler MatthewPerry ist gestorben. 😔 Mit nur 54 Jahren. Berühmt wurde er als sarkastischer Witzemacher „Chandler Bing“ in der US-Kultserie. Nun ist er tot.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Kirchenmitgliedschaft in Deutschland nimmt weiter abEine neue Untersuchung der Evangelischen Kirche zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland nichts mehr mit Religion zu tun haben will. Die Zahl der Konfessionslosen steigt stetig an und könnte 2027 die 50-Prozent-Marke überschreiten.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Es bleibt nicht bei verbalen Ausfällen: Antisemitismus an US-Unis nimmt zuIm Schatten des Gaza-Kriegs schlägt jüdischen Kommilitonen zum Teil offene Feindseligkeit entgegen. Nun drohen reiche Spender, den Hochschulen den Geldhahn zuzudrehen.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Dirk Zingler nimmt Stellung zur Trennung von Trainer Urs FischerDirk Zingler hat am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz Stellung zur Trennung von Trainer Urs Fischer genommen. Der Präsident des 1. FC Union Berlin hat dabei die Schwere der Entscheidung nochmal hervorgehoben.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Israelisches Militär liefert medizinische Hilfsgüter in Gaza-KrankenhausDas israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge Brutkästen und Babynahrung in das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gebracht. Im nördlichen Gazastreifen nimmt nach Uno-Angaben angesichts der Gefechte und wegen Treibstoffmangels nur noch ein Krankenhaus Patienten auf.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Regierungsbefragung im BundestagNur dreimal im Jahr nimmt der Bundeskanzler an der Fragerunde teil. Heute stellt sich Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten im Parlament. Die Befragung im Liveticker verfolgen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »