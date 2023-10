Friends: 5 Weisheiten, für die wir Chandler Bing immer lieben werden

Es gibt sie – diese Serienfiguren, die einem vorkommen wie beste Freund:innen. Mit Matthew Perry, dem Star aus"Friends", haben Millionen von Menschen einen solchen Leinwandliebling verloren. Wir erinnern uns an seine schönsten Weisheiten.

"Could I BE any more sad?!" Wer jemals eine Folge von "Friends" gesehen hat, versteht sofort, was diese Zeile bedeutet. Dem krampft das Herz bei dem Gedanken an den viel zu frühen Tod von Serienlieblingalias Chandler Bing. Denn Chandler war mehr als nur eine von sechs Figuren in dem Seriensuperhit "Friends", der die Neunziger und 2000er Jahre geprägt hat wie kaum ein anderes Format.

Chandler Bing, der leicht verpeilte, subtil charmante und gnadenlos witzige Kumpeltyp von nebenan, ist Kult. Auch nach dem schmerzlichen und viel zu frühen Verlust von Darsteller Matthew Perry lebt Chandler in jedem von uns ein kleines Bisschen weiter. Hier kommen fünf Lebensweisheiten, die wir ihm zu verdanken haben. headtopics.com

Bis heute genießt die Serie Kultstatus und hat ihre Hauptdarsteller:innen zu den bestbezahlten TV-Stars ihrer Zeit gemacht. Ihr Zusammenhalt auch hinter der sorgte für Schlagzeilen. Gemeinsame Gehaltsverhandlungen, private Höhepunkte oder Niederschläge haben sie gemeinsam durchlebt. Bis heute ist der Cast eng miteinander verbunden – eine echte Seltenheit im schnelllebigen und opportunistischen Showbusiness.Hand aufs Herz: Die Verlobungsfolge von Chandler und Monica hat uns doch alle in die Knie gezwungen.

Romantik, Liebe und Anziehungskraft sind rare Schätze. Dass sie nicht immer wie ein Blitz einschlagen, sondern sich mit der Zeit aus einer Freundschaft entwickeln, beweisen auch andere Filme wie "Harry & Sally" oder "Zwei an einem Tag".3. Es wird Zeiten in deinem Leben geben, in denen du dich auf andere stützen musst – und das ist vollkommen in Ordnung. headtopics.com

