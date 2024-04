Friedhelm Funkel mit 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Finale

Die Trainer-Karriere von Friedhelm Funkel schien eigentlich schon beendet. Jetzt ist der 70-Jährige mit dem 1. FC Kaiserslautern ins Finale des DFB-Pokals eingezogen. Ein Rückblick auf eine imposante Laufbahn.

DFB-Pokal: Kaiserslautern steht dank Ritter und Toure im DFB-Pokalfinale​Die sensationelle Pokalreise des 1. FC Saarbrücken hat im Halbfinale ein Ende gefunden. Der Drittligist unterliegt gegen den ligahöheren 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Marlon Ritter und Almamy Toure treffen für das Team von Friedhelm Funkel.

FCK-Trainer Friedhelm Funkel: Frust-Läufe brachten die Lautern-WendeAuf das 0:4-Debakel im Derby gegen Karlsruhe folgte der 3:0-Erfolg in Rostock. Die Grundlage dafür legte Coach Funkel schon weit vor dem Sieg im Training.

Friedhelm Funkel auf dem Weg zum letzten ganz großen StreichEx-Profi Torsten Frings spricht über den FC Bayern und den Nachfolgetrainer von Thomas Tuchel.

Friedhelm Funkel kehrt ins Pokal-Endspiel zurückNoch vor wenigen Wochen war Friedhelm Funkel in Trainerrente. Doch der Fußball lässt den 70-Jährigen nicht los, also nimmt er die Rettungsmission beim 1. FC Kaiserslautern an. In der 2. Bundesliga geht es gegen den Abstieg, aber im Pokal gibt's nun den großen Coup.

Fortuna Düsseldorf: Das wünscht sich Friedhelm Funkel beim WIm Mai 2018 war Friedhelm Funkel (70) Fortunas Held. Jetzt will er Lautern retten und trifft erstmals auf Düsseldorf. Für den Trainer ein besonderes Spiel.

Funkel führt Kaiserslautern ins PokalfinaleIn seiner ersten Saison als Spieler des 1. FC Kaiserslautern im Alter von 27 Jahren im Pokalfinale und unterlag damals Eintracht Frankfurt mit 1:3. Nun, 43 Jahre später, führte er die Pfälzer als Trainer ins Endspiel.

