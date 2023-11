Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt schlussendlich

Top und Flops heute Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 4,45 Prozent auf 43,54 EUR), Enel (+ 2,23 Prozent auf 5,99 EUR), Richemont (+ 2,05 Prozent auf 106,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 30,44 CHF) und Siemens (+ 1,02 Prozent auf 124,96 EUR).

