Freundin der Familie äußert Zweifel im Fall Rebecca Reusch

Vor fünf Jahren verschwand die damals 15-jährige Rebecca Reusch spurlos. Gingen die Ermittler damals jeder Spur nach? Eine Freundin der Familie hat Zweifel. Eine Freundin der Familie der Vermissten erzählte jetzt von Anrufen einer Beamtin, die sie verunsichert hatten. Immer wieder ergeben sich im neue Hinweise auf ihr Verbleiben. Ende des Jahres 2020 wurde eine große Suchaktion in Brandenburger Wäldern gestartet, nachdem eine Zeugin in dem Fall ausgesagt hatte.

In einem Podcast hatte die Zeugin berichtet, wie sie am Tag des Verschwindens einen auffälligen Mann in einem Wald gesehen hatte. Auch ein Fahrzeug, das wie das auffällig himbeerrote Auto des Schwagers aussah, will ein anderer Zeuge beobachtet haben. Rebeccas Schwager Rebecca Reusch wird seit mittlerweile fünf Jahren vermisst – eine Freundin der Familie äußerte jetzt brisante Details

