Freund des Opfers entsetzt über gewaltsamen Tod in Horn: 'Er war bei allen beliebt'

Horn-Bad Meinberg. Das sanfte Leuchten zweier Kerzen kommt am Freitagnachmittag gerade so gegen die unnachgiebigen Regenfälle an. Es fühlt sich dennoch bedrückend an. Hier am Rande einer unbebauten Grünfläche mitten im Wohngebiet des Horner Amselweges ist ein 47-jähriger Obdachloser am Mittwochabend brutal getötet worden. Inzwischen hat jemand zwei Rosen und einen provisorischen Gedenkstein am Tatort niedergelegt.

'Wir waren den ganzen Tag zusammen, das macht keinen Sinn.' Vom Tod seines Freundes habe er aber auch erst am Donnerstagmorgen von der Polizei erfahren. Freund trauert um getöteten Kumpel Während die jungen Männer dem Haftrichter vorgeführt werden, steht Marcel (34) mit seinem Hund 'Simba' fassungslos an der Gedenkstätte am Tatort.

