Fresenius wird optimistischer | Börsen-Zeitung

Das französische KI-Start-up Mistral AI soll gerade seine zweite Finanzierungsrunde planen und dabei eine Bewertung von mehr als 1 Mrd. Dollar anstreben. Die Firma wurde erst vor einem halben Jahr gegründet.Das Münchner Softwareunternehmen Celonis plant offenbar für 2024 einen Börsengang in New York. Angesichts der jüngsten Misserfolge deutscher IPO-Kandidaten betont Celonis aber, keinen Zeitdruck zu haben.

