Fresenius Medical Care-Aktie trotzdem im Minus: FMC traut sich mehr zu

Im dritten Quartal war der Umsatz um 3 Prozent auf knapp 5 Milliarden Euro gesunken. Das operative Ergebnis fiel um 31 Prozent auf 324 Millionen Euro. Unter dem Strich sackte das Ergebnis um fast zwei Drittel auf 84 Millionen Euro ab. Während Experten beim Umsatz etwas weniger erwartet hatten, verfehlte die Gewinnentwicklung die Analystenprognosen.Anleger zeigten sich erfreut.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Aktienanalyse zu Fresenius Medical Care (FMC) St4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care (FMC) St mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,77 EUR beziffert, während sich der aktuelle BMN-Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) St auf 31,22 EUR beläuft. Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Fresenius Medical Care-Aktie springt nachbörslich an: FMC traut sich mehr zuDer Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) blickt positiver auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Ausblick: Fresenius Medical Care (FMC) St verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten JahresviertelFresenius Medical Care (FMC) St öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Fresenius Medical Care (FMC) St äußert sich zu den Geschäftsergebnissen des abgelaufenen QuartalsFresenius Medical Care (FMC) St hat die Geschäftsergebnisse des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals bekannt gegeben. Die Analysten erwarten einen Gewinn von 0,543 EUR je Aktie, was einem Abschlag von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Fresenius Medical Care-Aktie in Grün: FMC ernennt neues VorstandsmitgliedFresenius Medical Care hat einen Nachfolger für das scheidende Vorstandsmitglied William Valle ernannt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: MDAX-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) StDas wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresenius Medical Care (FMC) St gewesen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕