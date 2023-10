Freizeitpark-Geschäftsführer zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Landgericht Würzburg hat den Geschäftsführer des Freizeit-Lands Geiselwind am Montag wegen Betrugs und Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf BR-Anfrage mit.

Der 39-jährige Geschäftsführer muss darüber hinaus die unterschlagenen Sozialabgaben und Steuern im Rahmen einer Schadenswiedergutmachung – es soll sich laut Staatsanwaltschaft um insgesamt etwa 374.000 Euro handeln – in monatlichen Raten in Höhe von 2.000 Euro zurückzahlen. Bereits beim Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag hatte derSeinen rumänischen Mitarbeitern hatte er mehr Gehalt ausbezahlt als auf dem Lohnzettel tatsächlich angegeben.

