Freispruch für mutmaßliche Schleuserin

Das Landgericht Landshut hat im Prozess um die Schleusung eine 51 Jahre alte Frau freigesprochen. Es konnte kein Tatnachweis gegen sie erbracht werden. Die Rolle der Frau bei der Organisation und Durchführung der Schleusung war unklar.

Sie wurde ausgeschlossen, Mittäterin oder Mitglied der Schleuserbande zu sein. Die bloße Billigung einer fremden Tat reicht nicht für eine Mittäterschaft aus. Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen.

