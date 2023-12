Freddie Spencer erklärt die Arbeit der Stewards in der MotoGP

Als Vorsitzender des Stewards Panel der MotoGP stand Freddie Spencer auch in dieser Saison des Öfteren im Kreuzfeuer der Kritik. Fahrer beschwerten sich wiederholtnimmt Spencer, der sich sonst eher selten öffentlich erklärt, erstmals ausführlich Stellung. Dabei ist ihm wichtig zu betonen, wie komplex die Arbeit des Steward-Gremiums ist:"Es gibt viele Beteiligte, eine große Verantwortung.

" "Die Art und Weise, Entscheidungen zu treffen, hat sich zusammen mit der Technologie, die wir heute haben, und auch der Art und Weise, wie wir Unfälle bewerten, weiterentwickelt." In dem Zusammenhang spricht Spencer die Massenkarambolage im Spielberg-Sprint an, bei der eine Berührung zwischen Jorge Martin und Fabio Quartararo eine fatale Kettenreaktion ausgelöst hatte. Die Rennkommissare untersuchten den Zwischenfall. Das Urteil fiel aber erst Stunden nach dem Rennen





MST_AlleNews » / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland will Geflüchtete schneller in Arbeit bringenDeutschland fehlen Hunderttausende Arbeitskräfte. Zudem haben Geflüchtete in großer Zahl hier eine Heimat gefunden. Arbeitsminister Heil, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen die nun schneller in Arbeit bringen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

'Wichtiges Signal' und 'notwendiger Schritt' - doch 'die Arbeit geht jetzt erst los'Die Abstimmung über konkrete Verhandlungen mit einem möglichen strategischen Partner für die DFL fiel knapp aus. Dennoch sehen die Beteiligten ein absolut tragfähiges Ergebnis.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Realistische Lebenssimulation 'InZOI' tritt gegen 'Die Sims' anLebenssimulation sieht realistisch aus und legt den Fokus auf die Arbeit. Konkurrent 'InZOI' will mit ultra-realistischer Grafik begeistern.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Teamarbeit und BullshitIn mehrfacher Hinsicht ist netzpolitik.org Teamarbeit. Einerseits, weil wir täglich zusammen diskutieren, schreiben, lunchen, lachen und facepalmen. Andererseits, weil die Spenden von euch, unserer Community, unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Diese Gemeinschaftlichkeit macht Mut, und den braucht es auch. Denn der „Bullshit“ kann einen runterziehen, diesseits und jenseits der netzpolitischen Schlagzeilen.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Low Dopamine-Morgenroutine: Dieser TikTok-Trend macht dich glücklicherDopamin verleiht uns den nötigen Antrieb, Aufgaben zu erledigen, und belohnt uns nach getaner Arbeit mit einem wohligen Glücksgefühl. Mit der richtigen Morgenroutine umgehst du die Dopamin-Falle und startest mit mehr Energie und Motivation in den Alltag. Erfahre hier, was es mit der „Low Dopamine“-Morgenroutine auf sich hat.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Prinzessin Diana und ihre Mutter Frances Shand KyddViel zu früh schied Prinzessin Diana aus dem Leben, das von Schlagzeilen um ihre Ehe mit Prinz Charles, Affären aber auch ihrer karitativen Arbeit beherrscht war. Nicht weniger bewegt war das Leben ihrer Mutter Frances Shand Kydd., †36, eine unvergleichliche Faszination auf die Menschen aus. Ihr Leben, ihre Persönlichkeit, ihre Skandale liefern noch immer Stoff für Spielfilme, Serien und Dokumentationen.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »