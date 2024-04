Frau stirbt bei Autounfall in Marburg-Marbach

Eine Frau (25) ist am Montagabend in Marburg-Marbach mit ihrem Wagen gegen ein Gashäuschen gefahren. Sie überlebte nicht. Aus dem Erdgas-Verteiler trat laut Polizei kurzzeitig Gas aus. Gegen 20.05 Uhr kam die Autofahrerin aus unklarer Ursache in der Emil-Von-Behring-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Höhe des Ortseingangs überfuhr sie ein Straßenschild, überquerte eine Grünfläche und prallte gegen das Gashäuschen.

Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Das Leck in dem Industriegebiet konnte noch am Abend abgedichtet werden. Zwischenzeitlich fiel aber der Druck im Stadtnetz von Marburg ab. Das bestätigte auch eine Sprecherin der Stadtwerke Marburg. Mitarbeiter der Stadtwerke dichteten nach ihren Angaben die Leitung ab. Es trete kein Gas mehr aus. Die Anwohner wurden am Abend aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei weiter mitteilte. Konnten nur noch den Tod der Pkw-Fahrerin feststellen

