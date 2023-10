Frau nach Messer-Angriff auf Nachbar in Nürnberg festgenommen

Eine Frau soll in Nürnberg ihren Nachbarn im Streit mit einem Messer verletzt haben. Wie dieam Montag mitteilte, wurde die Frau nach dem Vorfall am Sonntagabend festgenommen. Die Mordkommission ermittle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Den Angaben zufolge gerieten die 47-Jährige und der 55 Jahre alte Mann am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einen Streit, der sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Die Frau soll den Mann dabei mit einem scharfen Gegenstand – vermutlich einem Messer – angegriffen haben. Daraufhin sei der 55-Jährige in seine Wohnung geflüchtet und habe die Polizei gerufen.

Die Beamten nahmen die Frau in ihrer Wohnung fest. Der Mann kam laut einem Sprecher mit Verletzungen an den Armen ins Krankenhaus, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Ein Richter sollte im Laufe des Montags entscheiden, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt. headtopics.com

