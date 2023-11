Frau jüdischen Glaubens in Frankreich mit Stichwaffe verletzt

In Frankreich ist eine Frau jüdischen Glaubens mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Tat könnte „aus einem antisemitischen Motiv heraus begangen worden sein“, teilte die Staatsanwaltschaft in Lyon, der drittgrößten Stadt Frankreichs, am Samstag mit. Ähnlich wie in Deutschland hat der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas die Spannungen zwischen den verschiedenen religiösen Gemeinschaften in Frankreich verstärkt.

Da in Frankreich sowohl die größte jüdische als auch die größte muslimische Gemeinde Europas lebt, ist die Sorge der Regierung groß, dass es zu weiteren antisemitischen oder islamfeindlichen Übergriffen kommen könnte

