Frau greift nach Handy und Mann geht zu Boden - Spendenaufruf für Anwalt

Die Szene in Kaufbeuren : Die wütende Frau (32) wollte nicht fotografiert werden. Als sie nach dem Handy greift, geht Niclas zu Boden. Bei seiner Knöllchen-Tour durch Deutschland platzte ihr der Kragen: Als Isabel H. (32) nach dem Handy des Anzeigenhauptmeister s griff, ging Niclas M. (18) zu Boden und zeigte die Frau an. Sie bittet deshalb nun um Spenden für einen Anwalt . Gegenüber BILD sprach der Anzeigenhauptmeister von einem Schubser: „Die Frau hat versucht, mir mein Handy zu entreißen.

Durch die Wucht bin ich dann gestürzt. Eine Anzeige ist selbstverständlich raus. Ich habe eine Prellung.“ „Ich habe zwei kleine Kinder, die jetzt Angst haben“ Sie erklärt ihren Spendenaufruf: „Ich habe zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre alt, welche seit gestern Angst haben und von nichts anderem mehr reden, weil sie die ganze Geschichte natürlich auch mitbekommen haben.“ Sie sei noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und habe keine Rechtsschutzversicherung

Kaufbeuren Wütende Frau Handy Anzeigenhauptmeister Spendenaufruf Anwalt Anzeige Kinder Angst

