Frau flieht aus Gefangenschaft und wird angefahren

Eine Frau flieht mit einem jungen Mädchen aus der Gefangenschaft eines stark gesicherten Hauses, in dem sie festgehalten wurden. Dabei wird die Frau von einem Auto angefahren und wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: Blindenführung in der Berlinischen GalerieEine Blinde Frau besucht die Berlinische Galerie und erhält eine Führung durch das Museum.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

DASERSTE: Eine Frau für gewisse Stunden (165) | Hubert ohne StallerHubert und Girwidz stellen eine Frau zur Rede, die in ein Haus einsteigen will. Ihre Antwort: Sie habe einen Termin mit der Architektin Nicole Jansen und die Klingel sei offenbar defekt.

Herkunft: DasErste | Weiterlesen ⮕

FILMSTARTS: Eine schwierige Jahr: Eine Komödie über soziale Probleme und FreundschaftDie Filme des Autoren- und Regieduos sind bekannt für ihre gut komponierten tragikomischen Sozialdramen, in denen die Freundschaft zwischen konträren Persönlichkeiten im Vordergrund steht. Ihr neuester Film behandelt soziale Probleme wie Armut, Konsumkritik und Umwelt-Aktivismus, aber auch Freundschaft und Liebe. Obwohl die Komödie unterhaltsam und manchmal witzig ist, fehlt ihr manchmal die gewohnte Leichtigkeit und Stringenz in der Erzählung.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Brustkrebs: 'Dann habe ich halt eine Fleischbrust und eine vegane'Sie ist Comedy-Autorin und muss den eigenen Brustkrebs mit Humor verarbeiten. Mit einem Interview leiten wir das Ende des 'Breast Cancer Awareness'-Monats...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

AZ_AUGSBURG: Frau fällt vor Münchner U-Bahn und wird lebensgefährlich verletztEine Frau ist am Dienstag in München auf einem U-Bahnsteig vor eine einfahrende Bahn gefallen. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen ⮕

BZBERLIN: Tote Frau gefunden bei Hausbrand in HoppegartenEine Frau ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) tot aufgefunden worden.

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen ⮕