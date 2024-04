Frau erfüllt sich letzten Wunsch und hat Sensenmann auf ihrer Beerdigung

Eine Frau wünscht sich für ihre letzte Reise einen unerwarteten Begleiter – den Sensenmann. Die ausgefallene Beerdigung stand ganz im Zeichen der humorvollen Verstorbenen. Sharon Taffs, die im Dezember im Alter von 68 Jahren an Brustkrebs verstorben war, hatte zu Lebzeiten einen speziellen letzten Wunsch geäußert. Sie wollte, dass bei ihrer Beerdigung der Sensenmann anwesend ist. Ihre Tochter Louise Miller und ein Freund der Familie hielten das Versprechen, das sie gegeben hatten.

„Wir haben nur ihren Wunsch erfüllt“, sagte Miller der BBC. Der Freund der Familie schlüpfte in die Rolle des Sensenmanns und zog ein entsprechendes Kostüm an. Er zeigte sogar auf die Gäste und machte die Bemerkung: „Du bist der Nächste“. Obwohl der Wunsch ungewöhnlich war, erklärte Miller, dass ihre Mutter sich genau solchen Galgenhumor gewünscht hatte. Die Gäste wurden allerdings vorab über den geplanten Scherz informiert. Einige entschieden sich auch, nicht teilzunehmen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Der Wunsch': Ein Film über die Liebe und den Wunsch nach einem Kind'Der Wunsch' ist ein Film über zwei Frauen, die den Wunsch nach einem gemeinsamen Kind trotz vieler Herausforderungen nicht aufgeben. Und über ihre unersc...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Film 'Der Wunsch': 'Den Wunsch nach einem Leben mit Kind kann man nicht einfach wegschneiden''Der Wunsch' ist ein Film über zwei Frauen, die den Wunsch nach einem gemeinsamen Kind trotz vieler Herausforderungen nicht aufgeben. Und über ihre unersc...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Liebe auf Umwegen: „Bauer sucht Frau“-Kandidat Hannes verliebte sich in Frau von MitbewerberSeit Montag protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Mit von der Partie sind auch einige ehemalige Teilnehmer der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Ökobauer Christoph aus der vergangenen Staffel postete etwa ein Video, wie er mit anderen Traktoren in einer Straßenblockade steht.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Siamesische Zwillinge: Hochzeit! Josh (33) hat seine Schwägerin IMMER mit dabeiEr hat eine Frau geheiratet und damit indirekt auch einer zweiten Frau das Ja-Wort gegeben.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »