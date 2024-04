Frau entwendet Polizeiwaffe und schießt um sich - Drama live im chilenischen Fernsehen

Drama live im Fernsehen: eine festgenommene Frau in Chile entwendet einem beteiligten Polizisten die Waffe und schießt wahllos um sich. Mehrere Personen werden verletzt. Diese Festnahme wird gestern live im chilenischen Fernsehen ausgestrahlt. Doch mit diesem Schockmoment hat keiner gerechnet. Plötzlich entwendet die verhaftete Frau die Pistole des Polizeibeamten aus dessen Holster und schießt wild um sich. Dabei werden drei Personen verletzt, unter anderem ein Wachmann und ein Kameramann.

Der sei wegen seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile ist er aber wieder stabil.Die Frau wollte Berichten zufolge einen Großhandel betreten. Dabei weigerte sie sich, den Ausweis zu zeigen. Eine entsprechende neue gesetzliche Vorschrift in Chile erlaubt Geschäftsinhabern laut Medienberichten dieses Vorgehen. Dabei kam es zur Konfrontation mit den Beamten, die Frau bedrohte die Beamten zunächst mit einer Feile. Dann kam es zu dieser folgenreichen Festnahm

