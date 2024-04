Französisches Ehepaar auf Madeira vermisst

Was ist Paul (58) und Véronique Blond (56) widerfahren? Die Franzosen sind auf Madeira von einer Wanderung nicht zurückgekehrt und werden seitdem vermisst. Wir fassen zusammen, was über den mysteriösen Fall bekannt ist. Paul und Véronique Blond auf Madeira vermisst: Tochter rief die Polizei. Paul und Véronique Blond stammen aus dem französischen Beaumont-de-Lomagne (Departement Tarn-et-Garonne) und arbeiten als Bäcker.

Gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Johanna (27) verbringen sie einen Urlaub auf der portugiesischen Insel Madeira. Laut einem Posting auf der Facebook-Seite ihres Geschäfts soll dieses vom 10. bis 24. März geschlossen bleiben. Am 16. März gegen 14.30 Uhr brechen Paul und Véronique Blond mit zwei Flaschen Wasser und etwas Geld zu der Wanderung auf. Tochter Johanna bleibt im Appartement in Sao Vicente im Norden der Insel. Das Ehepaar kehrt von dem Ausflug nicht zurück, Johanna kann ihre Eltern auch nicht per Handy erreichen. Sie informiert die Polizei

