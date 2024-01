Französischer Zivilschutz hilft bei Hochwasser in Niedersachsen

Die Nachbarn sind gekommen, um zu helfen. Der französische Zivilschutz packt mitten in Niedersachsen beim Kampf gegen das Hochwasser an, zum ersten Mal in Deutschland. 39 Fachkräfte der Armee sind angerückt, mit einem sehr langen Schlauch. Nahe des Dorfs Thören hat das französische Militär am Donnerstag einen mobilen Deich ausgerollt. Denn würde der reguläre Deich hier brechen, stünde der Ort unter Wasser. Thören liegt nördlich von Hannover und gehört zu Winsen an der Aller.

Der Pegel des Flusses ist auf Rekordhoch. Die Franzosen hatten Niedersachsen die Hilfe über das EU-Katastrophenschutzverfahren angeboten – und das, obwohl Frankreich im Moment selbst gegen Hochwasser kämpft. Da bedankt sich selbst die Innenministerin. Es sei wichtig, sich innerhalb Europas zur Seite zu stehen.»Wir haben im Sommer in Niedersachsen Löschflugzeuge stationiert gehabt, die wir unter anderem zum Beispiel auch in Griechenland im Einsatz haben. Und heute, hier, haben wir ein Team aus Frankreich im Einsatz, das uns hilf





