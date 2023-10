Französischer Star-Ökonom bezeichnet die Inflation als Vermögenssteuer für die Armen

Thomas Piketty gilt als hochumstritten, doch seine Thesen befeuern jene, die auf eine Einführung von Vermögenssteuern zur Umverteilung drängen. Jetzt drängt der Franzose wieder einmal auf hohe Vermögenssteuern.

Diese sollen die Folgen einer verfehlten Wirtschaftspolitik abfedern. Für Piketty sind die Preissteigerungen nichts anderes als eine Form von Vermögenssteuer, jedoch anders als von ihm erdacht. Er sieht die hohe Inflation als Vermögenssteuer für Arme.Schuld an der aktuellen Krise ist seiner Meinung nach die verfehlte Wirtschafts- und Geldpolitik der westlichen Staaten.

Er wirft den Regierenden Heuchelei vor, denn diesen sei sehr wohl bewusst, dass eine Politik des Gelddruckens früher oder später zu mehr Inflation führen würde. Von dieser profitieren wiederum die Staaten, deren alte Schulden so an Wert verlieren würden. Gleichzeitig würde die Inflation dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen sprudeln würden. headtopics.com

Er sieht das große Ziel in mehr wirtschaftlicher Gleichheit und Wohlstand. Diese Kämpfe gelte es jetzt auszufechten. Daneben sei es wichtig, verstärkt in Bildung und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu investieren.Die wichtigsten Crypto News des Tages auf einem Blick!

