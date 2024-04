Französische Biathletin Chloé Chevalier gibt Grund für schwache Saison bekannt

Die französische Biathletin Chloé Chevalier erlebt eine schwache Saison im Weltcup und gibt nun einen Grund dafür bekannt. Die Französin erlebte einen ganz bitteren Winter und verlor im Dezember sogar ihren Startplatz im Weltcup. Auf ihrem Instagram-Account gab die 28-Jährige nun einen Grund an, der im Zusammenhang mit ihrem schlechten Abscheiden steht. „Der Winter geht zu Ende. Das Pfeiffersche Drüsenfieber, mit dem ich mich zu Beginn des Winters infizierte, hat meine Saison gestört.

Das Verlangen, an den Start zu gehen, hat dazu geführt, dass ich mir in mehreren Rennen die Startnummer umgehängt habe, obwohl ich wusste, dass mein Körper nicht in der Verfassung war, Leistung zu bringen“, schrieb Chevalier und gestand den schweren Fehler ein, die Krankheit nicht einfach auskuriert zu haben

