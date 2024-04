Französische Biathletin Chloé Chevalier gibt Grund für schwache Saison bekannt

📆 02.04.2024 16:21:00

Sport Nachrichten

Die französische Biathletin Chloé Chevalier gibt bekannt, dass sie eine schwache Saison im Weltcup erlebt hat. Sie erklärt, dass sie zu Beginn des Winters an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war und trotzdem an Rennen teilgenommen hat, obwohl ihr Körper nicht in der Verfassung war.

Biathletin, Chloé Chevalier, Saison, Weltcup, Pfeiffersches Drüsenfieber, Rennen