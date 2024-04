Französische Aktien trotz des Angriffs des Iran auf Israel im Plus

BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS - French stocks traded higher on Monday despite Iran 's attack on Israel over the weekend.Also, the mass drone and missile attacks were largely priced in the days leading up to it and there was limited damage, according to the Israel i government.BNP Paribas shares rose about 1 percent. Th lender said it had signed an agreement to acquire Fosun Group's stake of about 9 percent in ageas for approximately 730 million euros.Copyright 2024 RTTNews.com.

