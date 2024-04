Französische Aktien fallen aufgrund von Zinssenkungsbedenken und geopolitischen Spannungen

Die französischen Aktien fielen am Freitag stark, nachdem Fed-Beamte davor gewarnt hatten, dass Zinssenkungen möglicherweise nicht unmittelbar bevorstehen. Eskalierende geopolitische Spannungen belasteten auch die Stimmung. Angesichts der Drohung des Iran, sich nach der Tötung hochrangiger Kommandeure der Revolutionsgarde in Syrien zu rächen, hat Israel seine militärische Verteidigung verstärkt.

Laut Daten des Statistikamts INSEE hat sich die industrielle Produktion Frankreichs im Februar weniger als erwartet ausgeweitet, nachdem sie im Vormonat gesunken war. Die Industrieproduktion stieg auf monatlicher Basis um 0,2 Prozent, nach einem Rückgang von 0,9 Prozent im Januar. Die erwartete Wachstumsrate lag bei 0,5 Prozent. Der Benchmark CAC 40 lag nach einem marginalen Rückgang am Donnerstag um 112 Punkte oder 1,4 Prozent bei 8.039. Das Unternehmen für Verpflegungsdienstleistungen Sodexo fiel vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse um knapp 2 Prozent

