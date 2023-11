Französin nach Kehlkopf-Transplantation wieder sprechen können

Im Jahr 1996 erlitt die Französin Karine einen Herzstillstand. Komplikationen bei der Intubation führten zu einer Kehlkopfverengung. Diese hat sich über Jahre verschlimmert und führte letztlich dazu, dass sie nur noch dank einer Tracheotomie atmete. Sie konnte rund 20 Jahre lang nicht verbal kommunizieren. Ein noch sehr seltener Eingriff hat dies nun geändert. Eine Kehlkopf-Transplantation ist noch immer außergewöhnlich.

Einem Team der Cleveland Clinic in Ohio gelang es im Jahr 1998, über eine solche OP einem Patienten zu helfen. Sechs Monate lang dauerte die Suche nach einem geeigneten Spender. Es handelte sich um einen ansonsten gesunden Mann, der an einem Hirnaneurysma gestorben war. Drei Tage nach dem Eingriff gelang dem 40-Jährigen ein erstes „Hello“. Die Ärzte berichten im „New England Journal of Medicine“, dass sie seit 1987 an der Möglichkeit, eine Larynx zu transplantieren geforscht hatten. 36 Monate nach der weltweit ersten Transplantation sei die Sprachqualität bei ihm wieder normal gewese





nwnews » / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Im Lebenslauf wiegt eine Lücke von vier Jahren so schwer wie eine Frau zu seinFrauen verdienen in ihrem Berufsleben 39 Prozent weniger Gehalt als Männer. Dass das soziale Gründe hat, bewies die jetzt mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ökonomin Claudia Goldin. Besonders zwei Faktoren stechen hervor.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Wie durch eine Kriegsgefangenschaft eine jahrelange Freundschaft wurdeHeinz Wolter ist 98 Jahre alt. Der Furpacher hat schon viel erlebt. In seinem langen Leben begleitet ihn eine Freundschaft, die seit fast 80 Jahren besteht.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Eine Frage wird Baerbock begleiten - bis sie eine vernünftige Antwort gibtAnnalena Baerbock hätte zweifelsfrei für die Ablehnung der jüngsten UN-Resolution votieren müssen, wenn sie ihren eigenen außenpolitischen Ansatzernst genommen hätte. Die Antwort auf eine entscheidende Frage ist die Außenministerin immer noch schuldig.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Eine schwierige Jahr: Eine Komödie über soziale Probleme und FreundschaftDie Filme des Autoren- und Regieduos sind bekannt für ihre gut komponierten tragikomischen Sozialdramen, in denen die Freundschaft zwischen konträren Persönlichkeiten im Vordergrund steht. Ihr neuester Film behandelt soziale Probleme wie Armut, Konsumkritik und Umwelt-Aktivismus, aber auch Freundschaft und Liebe. Obwohl die Komödie unterhaltsam und manchmal witzig ist, fehlt ihr manchmal die gewohnte Leichtigkeit und Stringenz in der Erzählung.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Brustkrebs: 'Dann habe ich halt eine Fleischbrust und eine vegane'Sie ist Comedy-Autorin und muss den eigenen Brustkrebs mit Humor verarbeiten. Mit einem Interview leiten wir das Ende des 'Breast Cancer Awareness'-Monats...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Weird Fiction: Eine Horde Orks, ein elektronisches Schaf oder eine mörderische PuppeDie Berliner Schriftstellerin Charlotte Krafft erklärt ein literarisches Genre, das gegen die Grenzen unserer Vorstellungen vom Realen stürmt.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »