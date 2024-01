Franz Beckenbauer: Der größte Star des deutschen Fußballs

Weltmeister, Weltbürger: Franz Beckenbauer war der größte Star, den der deutsche Fußball gekannt hat. Als Spieler und als Trainer gewann er den WM-Titel. Aber das war es nicht allein. Beckenbauer ist bundesdeutsches Kulturgut. Sein Leben in Bildern.Als junger Kerl kam der gebürtige Münchner zu den Bayern und stieg unter Trainer Tschik Čajkovski (im Bild links) schnell zur Führungspersönlichkeit auf.

Das Foto entstand 1965, Čajkovski gratuliert dem jungen Beckenbauer, als dieser erstmals für die Nationalelf nominiert wurde.Schon in den Sechzigerjahren wurde Beckenbauer zum Star – in der Nationalmannschaft und im Klub. 1966 bei der WM in England wurde die Welt auf ihn aufmerksam, danach ging es für den jungen Franz Beckenbauer nur noch aufwärts.In der Nationalelf von Helmut Schön (rechts) gab es jetzt zwei Stars: Beckenbauer und Uwe Seeler (Mitte). Gemeinsam spielten sie die WM 1970 in Mexiko. Beckenbauer spielte im Halbfinale gegen Italien trotz einer Schulterverletzung durc





Franz Beckenbauer: Der größte Star des deutschen FußballsWeltmeister, Weltbürger: Franz Beckenbauer war der größte Star, den der deutsche Fußball gekannt hat. Als Spieler und als Trainer gewann er den WM-Titel. Aber das war es nicht allein. Beckenbauer ist bundesdeutsches Kulturgut. Sein Leben in Bildern.

Fußball-Legende Franz Beckenbauer stirbt im Alter von 78 JahrenDie Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er war Weltmeister als Spieler und Trainer und holte die WM 2006 nach Deutschland. Beckenbauer spielte vorwiegend beim FC Bayern München und war später Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft.

Franz Beckenbauer: Deutschlands Bester!Im Alter von 78 Jahren ist Franz Beckenbauer gestorben. Seine Karriere ist ein Meisterwerk. Schon in jungen Jahren war er ein Star.

