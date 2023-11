Frankreichs 'Staatsfeind Nr. 1': Briefe verraten, wie Gangster Mesrine privat tickte

Sie galten als französische Bonnie und Clyde. Er ist bis heute eine Verbrecherlegende und gemeinhin als "Staatsfeind Nummer 1" bekannt. Wie der einst gefürchtete Gangster Jacques Mesrine ganz privat tickte, davon geben Hunderte Briefe an seine frühere Gefährtin und Komplizin Jeanne Schneider einen Einblick, die ab diesem Donnerstag in Paris ausgestellt werden und am 23. November unter den Hammer kommen.

Entführungen, Erpressungen, Morde und immer wieder Banküberfälle - Mesrine machte sich als gewiefter Gangster schnell einen Namen, trieb in Frankreich, Spanien und Kanada sein Unwesen und entkam dabei immer wieder Polizei und Justiz. Nicht zuletzt bei mehreren Gefängnisausbrüchen. Kommissar Jo Querry bezeichnete Mesrine in der Zeitung "Le Parisien" als "Killer, der kein Gewissen hatte".

Mit Briefen an Zeitungen und Pressegesprächen hielt er die Staatsgewalt zum Narren, die ihn nicht zu fassen bekam. Am 2. November 1979 folgte dann der Showdown: Mesrine starb in seinem Wagen im Kugelhagel der Polizei, die vermutete, der Gangster sei beim Aufeinandertreffen mit den Beamten bereit, nach Granaten oder einer Waffe zu greifen.

Vor seinem Ausbruch schrieb Mesrine jahrelang Briefe an seine Freundin Jeanne - täglich oder jeden zweiten, dritten Tag, wie Pauline Ribeyre vom Pariser Auktionshaus Baron Ribeyre & Associés der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Etwa 400 Briefe hatte Jeanne in einem Koffer aufbewahrt - zusammen mit Artikeln, Fotos und Büchern. Der Großteil der Korrespondenzen wird Ende November in Paris und online versteigert, zumeist in kleinen Bündeln.

