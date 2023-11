Frankreichs Bildungsminister kämpft gegen Mobbing an Schulen

Frankreich s Bildung sminister Attal kämpft gegen Mobbing an Schulen . Drei jugendliche Opfer hatten sich in den vergangenen Monaten das Leben genommen. Im nächsten Schuljahr soll Empathie zum Unterrichtsfach werden. Auf den Fotos ist ein zarter Junge mit kurzen dunkelblonden Haaren und großer Brille zu sehen. Eher schüchtern lächelt Lucas in die Kamera. Der 13-Jährige ausnahm sich im Januar das Leben, nachdem Mitschüler ihn mit homophoben Sprüchen angegriffen hatten.

Er ist einer von drei französischen Jugendlichen, die sich in den vergangenen Monaten umbrachten, nachdem sie in der Schule gemobbt worden waren. Bildung sminister Gabriel Attal dürfte das Schicksal von Lucas besonders nahe gegangen sein. Erinnerte es ihn doch an seine eigenen Erlebnisse in der Mittelstufe. Wie Lucas war der Politiker damals Ziel von Kommentaren, die seine Homosexualität zum Ziel hatten. Als er 14 oder 15 Jahre alt gewesen sei, habe ein Mitschüler über Internet dazu aufgerufen, das Aussehen der anderen zu kommentieren, berichtete der Minister Anfang November in einem Fernsehintervie





Weiterlesen: RPONLİNE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

STERNDE: Schulen : Schulen mit pro-palästinensischen Parolen beschmiertNürnberg (lby) - Unbekannte haben in Nürnberg auf die Fassaden von fünf Schulen und einem weiteren Gebäude pro-palästinensische Parolen geschmiert. Wie

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Was wird aus den ukrainischen Schülern?: Ukrainischer Bildungsminister besucht Berliner Berufsschule200.000 ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen deutsche Schulen. Welche Bildungswege stehen ihnen offen? Was möchten sie werden – und vor allem: wo leben?

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Das Mobbing der Vereinten Nationen gegen Israel hat MethodeKein Land wird von den Vereinten Nationen häufiger zur Ordnung gerufen als Israel. Dieses Mobbing hat Methode – auch Deutschland beteiligt sich immer wieder daran.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

CİTYREPORT: Brandenburgs Bildungsminister Freiberg zeigt Verständnis für Kita-ProtestePotsdam (ots) Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hat Verständnis für die landesweiten Proteste am Montag in vielen Kitas geäußer

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »

MZ_DE: Erneut Bombendrohung gegen Chamer Schulen – und gegen das Rathaus: Bürgermeister fassungslosNach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Cham hat in Regensburg der Prozess begonnen. Mehr als eine Million Euro soll ein Trio am 17. April 2023 gestohlen haben. Vor Gericht haben sie die Tat nun gestanden.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen »

MOPO: Nach Islamismus-Vorwürfen: Benzema will gegen Frankreichs Innenminister klagenNach seinem pro-palästinensischen Beitrag im Nahost-Konflikt spitzt sich der Streit des früheren Weltfußballers Karim Benzema mit Frankreichs

Herkunft: mopo | Weiterlesen »