Die Pariser Universität Sorbonne war in den vergangenen Jahren schon mehrfach Ort wichtiger Ankündigungen. Am Donnerstag wählte Premierministerin Élisabeth Borne den großen Hörsaal, um vier Monate nach den Vorstadtunruhen ihre Antwort auf die Krawalle zu verkünden.

Neben den Randalierern, die durchschnittlich 17 Jahre alt waren, sollen auch die Eltern zur Verantwortung gezogen werden. So sollen sie die angerichteten Schäden bezahlen und künftig Praktika oder gemeinnützige Arbeit absolvieren, wenn sie ihren Erziehungsaufgaben nicht nachkommen. Eine Einstellung der Sozialhilfe oder den Entzug der Sozialwohnung müssen sie allerdings nicht befürchten.

Von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der rund 500 betroffenen Kommunen, darunter nicht nur Problemvorstädte, war nur etwa die Hälfte Bornes Einladung in die Sorbonne gefolgt. „Die auf Sicherheit zielenden Maßnahmen entsprechen nicht unseren Erwartungen“, schrieb der Bürgermeister von Grenoble, Éric Piolle, im Kurznachrichtendienst X. Dem Grünen-Politiker und anderen fehlt ein sozialer Ansatz, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen. headtopics.com

2018 hatte Macron einen umfassenden Plan des früheren Ministers Jean-Louis Borloo für die Banlieues abgelehnt. Stattdessen stellte Borne am Freitag in einer zweiten Rede in der Pariser Vorstadt Chanteloupe-les-Vignes ein paar Maßnahmen vor, um die Diskriminierung zu bekämpfen. Dazu gehört, in Problemvierteln für eine bessere soziale Mischung zu sorgen.

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne hält eine Rede, um die Sicherheitsmaßnahmen als Reaktion auf die städtischen Unruhen im Juni vorzustellen.Ganz unerwähnt ließ die Regierungschefin die schwierige Beziehung zwischen den Jugendlichen und der Polizei in den Vorstädten. headtopics.com

