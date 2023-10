Frankreich stockt Budget für Ladestationen auf

Lader an Straßen und Plätzen sowie Ladestationen für schwere Nutzfahrzeuge. Die zusätzlichen finanziellen Ressourcen sollen dazu beitragen, das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgegebene Ziel von 400.000 öffentlichen Ladepunkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken

Frankreich stockt Budget für Ladestationen aufLeitmedium der Elektromobilität Weiterlesen ⮕

Globus und EnBW erweitern Ladeinfrastruktur an MarkthallenDas Einzelhandelsunternehmen Globus plant, gemeinsam mit der EnBW, den Ausbau der Ladeinfrastruktur an seinen Markthallen. Über 800 HPC-Ladepunkte sollen an über 60 Standorten installiert werden. Die Ladeleistung beträgt bis zu 300 kW. Die Abrechnung erfolgt über verschiedene Zahlungsarten. Es ist geplant, registrierten Globus-Kunden spezielle Ladetarife anzubieten. Zudem werden an einigen Standorten Photovoltaik-Anlagen errichtet, um lokal Strom zu erzeugen und Schutz bei schlechtem Wetter zu bieten. Weiterlesen ⮕

Pfalzwerke und Hornbach erweitern ihre Ladeinfrastruktur-KooperationDie Pfalzwerke und Hornbach haben ihre Partnerschaft um zehn Jahre verlängert und planen den Ausbau der Ladeinfrastruktur an bestehenden Standorten sowie die Installation von Ladesäulen auf Parkplätzen von Hornbach-Märkten in weiteren europäischen Ländern. Weiterlesen ⮕

Carrefour erweitert Ladeinfrastruktur auf alle FilialenDas französische Einzelhandelsunternehmen Carrefour plant, bis 2025 an über 700 Filialen insgesamt 5.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb zu nehmen. Zudem sollen bis 2023 mehr als 2.000 Schnellladepunkte errichtet werden. Weiterlesen ⮕

Schwarz Gruppe baut Ladeinfrastruktur bei Lidl und Kaufland ausLeitmedium der Elektromobilität Weiterlesen ⮕

Porsche entwickelt Photovoltaik-Carports mit LadestationenDas österreichische Unternehmen I+R Energie hat im Auftrag von Porsche Photovoltaik-Carports mit integrierten Ladestationen entwickelt. Ein Prototyp wurde auf der Nordseeinsel Sylt getestet. Der Carport bietet Platz für zwei Autos und ist mit speziellen Glaselementen mit Photovoltaik-Zellen bedeckt. Die Ladestationen sind in die Stahlstützen integriert. Der Carport ist transportabel und kann an jedem gewünschten Standort aufgebaut werden. Geeignet ist er für gewerbliche und private Nutzer. Weiterlesen ⮕