Frankreich stockt Budget für Ladestationen auf

Die Regierung hat den Fördertopf des Ladeinfrastruktur-Förderprogramms Advenir um weitere 200 Millionen Euro erweitert. Das zusätzliche Budget fließt in die Förderung von Ladeinfrastruktur zu Hause, öffentliche Lader an Straßen und Plätzen sowie Ladestationen für schwere Nutzfahrzeuge.Die zusätzlichen finanziellen Ressourcen sollen dazu beitragen, das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgegebene Ziel von 400.

Seit dem Start im Jahr 2016 wurden im Rahmen des Förderprogramms Advenir bis dato 320 Millionen Euro für den Aufbau von fast 140.000 Ladepunkten mobilisiert. So übernimmt der Staat etwas bis zu 75 Prozent der Kosten für den Netzanschluss.

Insgesamt wurden in Frankreich bis Ende des Q3/2023 1,7 Millionen Ladepunkte installiert (nur eben nicht alle gefördert). Rund 110.000 dieser Ladepunkte sind öffentlich zugänglich, schreibt die französische Regierung in ihrer Pressemitteilung. Das mache „Frankreich zu einem der führenden Länder in Europa im Bereich öffentlich zugänglichen Ladestationen“. Der Rest bezieht sich auf private oder firmeneigene Ladepunkte. headtopics.com

Darüber hinaus hat die französische Regierung die zwölf Gewinner der zweiten Förderrunde eines Programms für Schnellladestationen im Rahmen von „France 2030“ bekannt gegeben. Hierbei unterstützt der Staat in den ersten beiden Jahren insgesamt 19 Projekte mit 106 Millionen Euro an Fördermitteln und 330 Millionen Euro an Gesamtinvestitionen, um 4.400 Schnellladepunkte aufzubauen, davon 3.800 mit mindestens 150 kW Leistung.

Der größte Teil der Förderung geht an die NW Gruppe, die im Rahmen des Projekts „La Borne des Territoires“ insgesamt 271 Ladestationen mit insgesamt 1.084 Ladepunkten in Frankreich installieren will. Das Vorhaben wird vom Staat mit insgesamt 13,6 Millionen Euro unterstützt. 9,8 Millionen Euro gehen an das Projekt „Hureu 2“ von TotalEnergies. Das Unternehmen plant 23 Ladeparks mit 177 HPC-Ladepunkten. Eine komplette Liste finden Sie in der unten genannten Pressemitteilung. headtopics.com

