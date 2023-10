Frankreich: Neue Spur im Fall Émile (2) ? Junger Bauer gerät ins Visier der Ermittler

Vor über drei Monaten ist der kleine Junge aus dem Garten seiner Großeltern im französischen Bergdorf Le Venet verschwunden. Jetzt haben französische Ermittler zwei Tage lang das Haus eines jungen Landwirts durchsucht. Er soll am Tag von Émiles Verschwinden mit dessen Großvater gestritten haben. Doch der Streit ist nicht das einzige Indiz, das den jungen Mann belastet.

Der Cousin des in Verdacht geratenen Landwirts kann die Aufregung um sein Familienmitglied nicht verstehen:"Es gibt noch andere Landwirte, die zu dieser Zeit ernten. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was die Ermittler suchen. Ein Kind verschwindet und man interessiert sich für einen jungen Mann, der nichts damit zu tun hat. Man darf sich nicht wundern, wenn nichts vorangeht.“Doch wo war der junge Landwirt, als Émile verschwand? Sein Cousin versichert, „es nicht zu wissen".

Weiterlesen:

RTL_com »

Generation Z und die Wiedervereinigung: Neue Ossis, neue WessisAron lernt Mathilda kennen. Sie kommt aus dem Westen – er aus dem Osten. Aber spielt das heute noch eine Rolle? Weiterlesen ⮕

Cisco Webex: Neue Konferenzsysteme mit Nvidia, neue Headsets von Bang & OlufsenGemeinsam mit Nvidia und Bang & Olufsen hat Cisco neue Geräte für Webex vorgestellt. Und auch für die Konferenzsoftware selbst gibt es ein Update. Weiterlesen ⮕

Neue Steuerschätzung bringt der Ampel kaum neue SpielräumeDer Bund kann laut neuer Steuerschätzung 2024 zwar mit 3,8 Mrd. Euro mehr Einnahmen rechnen als bislang gedacht. Neue Verteilungsspielräume sieht Finanzminister Christian Lindner dadurch allerdings nicht. Weiterlesen ⮕

Loredana über Mutterrolle, Karriereschritte und Partner Karim AdeyemiRapperin Loredana spricht im stern-Interview über eine neue Phase ihres Lebens: neuer Partner, neue Projekte. Weiterlesen ⮕

Wieder Schüsse: Die blutige Spur durchs Phoenix-ViertelWenn es südlich der Elbe zu schweren Gewalttaten kommt, dann lässt sich der Tatort oft im Phoenix-Viertel in Harburg lokalisieren. Ein Umstand, mit dem Weiterlesen ⮕

Laufstark und zigfach die Becker-Faust: Rune in Basel in der SpurVideo: Vor den Augen seines neuen Trainers Boris Becker besiegte Holger Rune am Donnerstag im Baseler Achtelfinale den Argentinier Sebastian Baez in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:1. Weiterlesen ⮕