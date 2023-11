Frankreich: Kommune wechselt von Wasserstoff- auf Batteriebusse

In Frankreich steigt eine weitere Kommune von Wasserstoff- auf Batteriebusse um. Die Stadt Pau begründete ihre Entscheidung, ihr vierjähriges Experiment mit H2-Bussen zu beenden, mit häufigen Pannen und steigenden Kosten für den Wasserstoff. Vier weitere sind bestellt, doch es werden wohl die letzten mit Wasserstoff betriebenen Busse in Pau sein. Anschließend sollen nur noch Batteriebusse beschafft werden.

Jérémie Neillo, Betriebsleiter für Verkehr in Pau, spricht gegenüber der französischen Zeitschrift La Gazette des Communes von vielen Pannen und nahezu einer Verdoppelung der H2-Treibstoffkosten. Die Konsequenz: „Wir werden in den nächsten zehn Jahren acht Busse pro Jahr kaufen. Wasserstoff wäre zu schwierig zu handhaben.“ Stattdessen will die Stadt auf Batterie-elektrische Busse umschwenken., das weltweit erste mit Wasserstoff betriebene Schnellbussystem unter der Bezeichnung Fébus in Betrieb genommen zu haben. Zum Einsatz kommen seitdem acht Van-Hool-Busse des Typs ExquiCity18 Fuel Cell im Straßenbahn-Desig

:

